Подключение отопительной системы к тепловой сети

Отопительную систему можно разными способами подключиться к тепловым сетям.С Коллекторная и лежаковая схемы подключения отопления считаются самыми распространенными.

При коллекторной разводке все коллекторы располагаются в специальных шкафах и на разных уровнях, от которых идут трубы к радиаторам. В этом случае можно легко регулировать систему электромоторов и устанавливать комфортную для вас температуру. Из преимуществ такой разводки можно выделить ее легкий монтаж и гидравлическую стабильность.

Лежаковая схема разводки имеет такое название потому, что такая система имеет один основной лежак, к которому подключаются все стояки в доме. А уже к этим стоякам крепятся сами радиаторы. По той причине, что нет шкафа, и не требуется так много труб, по сравнению с коллекторной разводкой, стоимость отопления значительно ниже. При этом она является гидравлически менее стабильной и в том случае, если придется менять одну какую-либо деталь, придется ломать стяжку пола. Лежаковая разводка идеально подойдет, если в помещении некуда убрать коллекторные шкафы, например в загородных домах. Для правильного монтажа важно подобрать качественное оборудование, поэтому рекомендуется купить отопительную технику по низким ценам в СПб у проверенных компаний. От того, насколько качественные отопительные системы зависит не только тепло, но и безопасность в доме.

В зависимости от характера разводки, выделяют однотрубный или двухтрубный способ:

Для однотрубной разводки отопления характерно охлаждение теплоносителя из-за неравномерного распределения. Потому что тепло идет последовательно от одного радиатора к другому и последний радиатор часто остается холодным. Поэтому ее применяют в маленьких зданиях, чаще одноэтажных.

А при двухтрубной схеме разводки отопления предусматривается по две трубы для каждого радиатора.И благодаря тому, что есть прямая и обратная труба, сохраняется одна температура теплоносителя.